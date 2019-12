Avellino, 7-0 al Gesualdo nell'ultimo test del 2019 La dirigenza ospite ha omaggiato il club biancoverde consegnando dei doni al diggì Martone

Con il rettangolo verde e gli spalti sferzati da violente raffiche di vento, in seguito al rinvio al prossimo 22 gennaio del match di campionato con il Catania, l'Avellino ha sostenuto l’ultimo test dell’anno prima del “rompete le righe” ordinato da mister Capuano per le festività natalizie. I biancoverdi hanno superato con il finale di 7-0 il Gesualdo, che milita nel girone C del campionato di Promozione. A difendere la porta degli ospiti, Abibi. A scrivere il proprio cognome alla voce “marcatori” del tabellino: Alfageme e De Marco, autori di una doppietta a testa, Morero, Di Paolantonio, ed Evangelista. La dirigenza ospite ha omaggiato l'U.S. Avellino consegnando tra le mani del direttore generale Aniello Martone dei doni culinari.