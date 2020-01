Avellino, il ritorno di Musa: è il nuovo direttore sportivo Già domani dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale dell'intesa

Carlo Musa è il nuovo direttore sportivo dell'U.S. Avellino. Il giovane dirigente laziale, che lo scorso 25 luglio aveva rifiutato la proposta di rinnovo della vecchia proprietà, spiegando a Ottopagine.it, il giorno successivo, di non aver ravvisato le condizioni per operare come avrebbe desiderato, torna andando a colmare la casella lasciata vuota da chi ne aveva preso il posto: Salvatore Di Somma. Domani, salvo slittamenti, è atteso l'annuncio ufficiale dell'intesa, che si consumera in concomitanza con l'approdo in città, previsto in mattinata, per procedere al "nero su bianco".

Musa, che lo scorso anno ha contribuito alla conquista la promozione in Serie C e alla vittoria dello scudetto di Serie D, dopo aver vinto gli scetticismi iniziali di una consistente parte della piazza, legati alla sua età e alla sua esperienza ancora tutta da maturare, torna, dunque, in Irpinia in concomitanza con la riapertura del mercato. La nuova proprietà, come anticipato da Ottopagine.it lo scorso 22 novembre, lo aveva da tempo messo in cima alla lista delle preferenze per ricoprire l'incarico che verrà confermato con un comunicato nelle prossime ore.