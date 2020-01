Avellino, ripresa la preparazione: quattro assenti Discorso di Capuano alla squadra prima dell'inizio della seduta di lavoro pomeridiana

Dopo il ritorno di Carlo Musa nelle vesti di direttore sportivo, sancito dalle firme di rito, in mattinata, l’Avellino ha ripreso ad allenarsi nel primo pomeriggio, a porte aperte, al "Partenio-Lombardi": scatta il conto alla rovescia in vista della prima partita ufficiale del 2020, in programma domenica 12 gennaio, alle 15, al "Partenio-Lombardi", contro la Vibonese (Serie C, girone C, ventunesima giornata, ndr). Assenti Alfageme e Illanes, che rientreranno in serata dall'Argentina e saranno a disposizione di Capuano a partire da domani (doppia seduta di allenamento, mattina ore 10, porte chiuse; pomeriggio, ore 15, porte aperte, ndr). Il tecnico ha tenuto un discorso alla squadra prima di dare il via alla preparazione, caricando il gruppo, che ha poi lavorato sotto lo sguardo vigile del preparatore atletico Di Mauro. Terminata la parte prettamente fisica, esercitazioni con il pallone con il contributo del vice Padovano e del collaboratore tecnico Cinelli. Non ha preso parte alla sessione odierna di fatiche anche il Pizzella, poiché febbricitante; Palmisano, che rienterà sabato, ma è in uscita sul fronte mercato così come Abibi, Carbonelli e Petrucci, in attesa che vegano sciolte le riserve sulla permanenza di Karic e Njie, che potrebbero far ritorno al Genoa nell'ottica di una campagna acquisti improntata a usufruire dei contributi del minutaggio attraverso l'impiego di under di nazionalità italiana.