Calciomercato Avellino, stretta finale per Fedato e Giannone In attesa dello sblocco delle trattative, dirigenza al lavoro. Per la porta lupi a un bivio

In attesa del “via libera” per tornare a fare mercato, atteso entro e non oltre venerd (occhio, però, a risoluzioni della vicenda a cavallo tra stasera e domattina), l'Avellino continua a lavorare senza sosta per recuperare il tempo perso per cause di forza maggiore.

Per l'attacco, nonostante il gol segnato domenica scorsa contro il Bisceglie, sono in costante rialzo le quotazioni di Luca Giannone del Catanzaro. L'ex Casertana è assistito del procuratore Claudio Parlato, presente sugli spalti del “Partenio-Lombardi” in occasione dell'amichevole tra Avellino e Carotenuto dello scorso 9 gennaio. Non è poi un mistero che voglia fortemente vestire il biancoverde un altro esterno d'attacco: Francesco Fedato. Il suo agente, Matteo Coscia, è con lui da diversi giorni a Gozzano per convincere il club che milita nel girone B di Serie C a lasciarlo partire, trovando una soluzione utile a liberarlo. L'interesse per Fedato, espulso per somma di ammonizioni in occasione della trasferta di domenica scorsa a Como, è stato pubblicamente confermato anche dal direttore sportivo Carlo Musa.

Capitolo portiere: con Alessio Abibi in uscita, come confermato dall'esclusione dall'elenco dei convocati per l'ultima partita contro la Vibonese, si profila un testa a testa. Si lavora con il Parma per il classe '96 Andrea Dini, attualmente in prestito al Trapani, ma è stato sondato il terreno anche con il trentenne Paolo Branduani della Juve Stabia: sull'estremo difensore ci sono, però, anche l'Ascoli, pronto a proporre uno cambio di casacca con Lanni; il Teramo, prossimo avversario in campionato dei lupi, e il Potenza, che sta per cedere Breza al Bologna. E a proposito di Juve Stabia, il diesse delle vespe ed ex numero uno degli irpini, Ciro Polito, potrebbe presto vedere suo figlio Vincenzo approdare all'ombra del Partenio nell'ambito di uno scambio con la Cavese. Già nella scorsa stagione, quando giocava nel Gela, Polito era finito nel mirino avellinese, prima che le attenzioni fossero dirottate su Omohonria. Il ventenne tornerebbe utile in chiave minutaggio, dato che il Livorno ha pigiato il pedale sul freno per un altro cursore di fascia destra nato nel 1999, Agostino Rizzo, che era atteso in città ormai 6 giorni fa. Non contribuirebbe a incassare i contributi della Lega Pro, ma andrebbe a garantire a Vedran Celjak di avere finalmente un'alternativa, Sedrick Kalombo della Salernitana per il quale sono stati riallacciati i contatti.

Infine, sul fronte centrocampo, Marco Silvestri è stato sottoposto in giornata a nuovi esami strumentali. Resta alto il rischio che venga confermata la lesione meniscale con interessamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. In arrivo dall'argentina c'è il ventunenne mediano Tomás Federico.