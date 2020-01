Avellino, infortunio Silvestri: ecco l'esito degli esami Il centrocampista è rimasto vittima di un infortunio al ginocchio sinistro contro la Vibonese

Che l'infortunio fosse grave, lo si era intuito già in campo dalla dinamica dell'infortunio e dalle mani tra i capelli in barella, a coprire il volto sofferente, mentre lasciava il rettangolo di gioco in barella. Ieri, erano arrivati i primi responsi, che non lasciavano presagire a nulla di buono e il responso definitivo ha confermato che il centrocampista dell'Avellino, Marco Silvestri, sarà costretto a un lungo periodo di stop forzato: "Gli esami medico-strumentali a cui è stato sottoposto il centrocampista Marco Silvestri" - si legge nel comunicato ufficiale appena pubblicato dal club biancoverde - "hanno confermato la diagnosi effettuata in prima istanza dallo staff medico dell’U.S. Avellino. La risonanza magnetica ha, infatti, evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore e del menisco mediale, con una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro." Silvestri sarà sottoposto a un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e sutura del menisco mediale. I tempi di recupero sono stimati tra i 5 ed i 6 mesi.