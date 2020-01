Avellino, Silvestri: si teme l'interessamento del crociato È attesa per il risultato completo degli esami strumentali che verrà diramato nelle prossime ore

L'Avellino rischia di perdere un'ulteriore pedina per diverse settimane. Marco Silvestri si è sottoposto in giornata ad un controllo specialistico con la supervisione del medico sociale, Gennaro Esposito. Per il centrocampista biancoverde si teme la lesione meniscale con l'interessamento del legamento crociato anteriore. La società irpina attende, però, il risultato completo degli esami strumentali. Forti sospetti di un lungo stop per il mediano classe '99. Domani, l'Avellino ufficializzerà l'esito dei controlli e i tempi di recupero dall'infortunio per Silvestri.

Ezio Capuano, squalificato per un turno dal giudice sportivo e che non potrà, quindi, essere in panchina a Teramo, è già costretto da settimane a lavorare con una rosa ridotta all'osso. Il tecnico di Pescopagano non potrà contare anche su Simone De Marco (quinta ammonizione rimediata contro la Vibonese e squalifica anche per il centrocampista). L'ambiente irpino attende i primi movimenti in entrata del club dopo le verifiche FIGC sulla società.