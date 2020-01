Avellino, Dini in sede: le immagini. E intanto Evacuo... Il portiere si è legato ai lupi: i dettagli dell'intesa. Novità sulla trattativa per l'attaccante

Andrea Dini è ufficialmente un calciatore dell'Avellino. Il ventitreenne portiere di proprietà del Parma, reduce da un anno e mezzo in prestito al Trapani, con cui ha conquistato la promozione in Serie B nella scorsa stagione, è arrivato in mattinata in città e nel pomeriggio si è presentato in sede, al “Partenio-Lombardi”, per firmare il contratto con cui si è trasferito in Irpinia a titolo temporaneo sino al prossimo 30 giugno.

E a proposito di Trapani: oggi, Felice Evacuo, bomber più prolifico di sempre della storia della Serie C, in scadenza di contratto, ha comunicato la volontà di rimandare a fine mercato la risposta in merito all'offerta di rinnovo dei siciliani. Lunedì ci sarà un nuovo contatto con la dirigenza biancoverde per valutare se ci siano i margini economici per tornare la maglia biancoverde a distanza di tredici anni (stagione 2006/2007), come anticipato da Ottopagine.it lo scorso 9 gennaio.

Si registra, nel contempo, una frenata nei negoziati per l'attaccante Luigi Cuppone del Pisa, girato dai toscani al Monopoli: il tecnico dei gabbiani, Giuseppe Scienza, non avrebbe intenzione di lasciarlo partire senza una valida alternativa. Il club pugliese ha intanto smentito categoricamente, attraverso un comunicato ufficiale, il sussistere, al momento, di qualsiasi trattativa per la punta classe '97.