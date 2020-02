Bisceglie-Avellino, convocati e probabile formazione dei lupi La carica dei neo-acquisti: già tutti a disposizione per la trasferta in terra pugliese

Seduta di rifinitura e partenza alla volta di Bisceglie. Chiuso il calciomercato con un pieno di innesti, ben 9, “benedetti” nel corso della presentazione della partita dal viceallenatore Giuseppe Padovano, l'Avellino può tuffarsi definitivamente nel campionato. Tutti i neo-acquisti figurano nell'elenco dei convocati per la trasferta in Puglia, anche quelli annunciati nella giornata di ieri. Prima chiamata per il centrocampista argentino Federico. Fuori per scelta tecnica Njie e Karic (quest'ultimo dovrebbe essere destinato a essere messo fuori lista per liberare un posto tra i prestiti, ndr). Contro l'undici allenato da Gianfranco Mancini, salvo proprio l'immediato inserimento di qualche volto nuovo, i biancoverdi dovrebbero scendere in campo con il 3-4-2-1, pronto a mutare forma in un 3-4-1-2, provato nel corso della settimana. Gli interpreti: Dini in porta; Illanes, Laezza e Bertolo in difesa; Celjak, De Marco, Di Paolantonio e Parisi in mediana; Micovschi e Izzillo a supporto dell'unica punta Albadoro. In panchina non ci sarà il tecnico Ezio Capuno, che sconterà la prima delle due giornate di squalifica per effetto delle dichiarazioni contro la direzione della terna arbitrale rese a margine del match di Coppa Italia Serie C, dello scorso 27 novembre, contro la Ternana.

L'elenco dei 23 convocati per la trasferta di Bisceglie (in ordine di ruolo e alfabetico).

Portieri: Dini, Tonti.

Difensori: Bertolo, Celjak, Illanes, Laezza, Morero, Parisi, Zullo.

Centrocampisti: De Marco, Di Paolantonio, Evangelista, Federico, Garofalo, Izzillo, Micovschi, Rizzo, Rossetti.

Attaccanti: Albadoro, Alfageme, Ferretti, Sandomenico, Pozzebon.