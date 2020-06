Tognon: "Sì ai playoff da luglio. Rinunce? Ecco gli scenari" Il vice presidente della Lega Pro è stato ospite di 696 TV nel corso di 0825 - Focus Serie C

Ospite di 696 TV OttoChannel, nel corso del consueto appuntamento della domenica con “0825 - Focus Serie C”, Jacopo Tognon ha confermato l'indiscrezione di Ottopagine.it relativa allo slittamento dell'inizio dei playoff al mese di luglio: “A seconda dell'esito del Consiglio Federale (prenderà il via alle 12, ndr) inizieremo a ragionare sul calendario. Penso, però, che si possa scollinare la fine di giugno. Detto ciò, confermo che la prima partita da disputare è la finale di Coppa di Italia di Serie C tra Ternana e Juventus Under 23, in gara secca e in campo neutro, per determinare chi tra le due accederà direttamente ai turni nazionali. Sì, penso che sarà possibile iniziare i playoff di girone a luglio.” ha dichiarato il il vice presidente della Lega Pro.

Poi una puntualizzazione sulle eventuali defezioni delle qualificate agli spareggi promozione: “Nel caso in cui i playoff saranno confermati con la formula che conosciamo, se ci fossero rinunce ne prenderemmo atto. In breve, la squadra che incontra quella che rinuncia passerebbe il turno. Diversamente, se le rinunce fossero in un numero molto significativo, allora, probabilmente, la FIGC suggerirà un format diverso. Gare secche fino alla final four? È sicuramente un ipotesi al vaglio, per un motivo molto semplice: il decreto rilancio consente alla FIGC di modificare i format; significherebbe ridurre spostamenti per le squadre su e giù per l'Italia. L'idea, quella della partita secca, nasce esclusivamente per ragioni di maggiore serenità nella gestione del periodo Covid. Allo stato attuale abbiamo il nostro format playoff e playout e proveremo a confermarlo. Viceversa, se non sarà attuabile o se verranno proposte dal Consiglio Federale soluzioni alternative, come la riduzione dei turni nazionali delle partite alle sole gare di andata, sarebbe possibile eliminare cinque partite al primo turno nazionale e quattro al secondo turno nazionale. Dunque, si giocherebbero nove partite in meno.”