Serie C, Ghirelli: "Playoff? Ecco quando dovrebbero finire" Possibili gare secche in casa della meglio piazzata con supplementari e rigori in caso di parità

Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha parlato ai microfoni di TuttoC: "A me dispiace per le società che retrocedono. Però, è la posizione che ha preso la maggioranza e deriva anche dalle possibilità attribuite alla FIGC dal Decreto Rilancio. Si va avanti in quella direzione. Mi auguro si possa concludere il campionato in maniera serena, per quanto possibile: ci sono ferite che saranno difficili da rimarginare. Noi siamo per le riforme, l’ho ribadito anche oggi: quando entreremo nel merito vedremo chi ha bluffato o meno. Le riforme, va chiarito, riguardano la A, la B, la C, la D: se qualcuno pensa di giocare sulla distruzione della C ha già perso. Ora la partita si gioca sulla qualità della riforma. I playout si giocheranno andata e ritorno. Prima dei playoff si giocherà la finale di Coppa Italia. Cercheremo di mettere nelle migliori situazioni tutti i club: si dovrebbe finire entro il 22, 23 luglio, cercheremo di rispettare i tempi che ci sono stati indicati."

Per questioni di tempo prende, dunque, quota l'ipotesi di gare secche dal primo turno; da giocare in casa della meglio classificata, con supplementari e calci di rigore in caso del perdurare della parità, almeno sino alle semifinali e alla finale.