Serie C, adesso è ufficiale: playoff a partire dal 5 luglio La finale di Coppa Italia di Serie C tra Ternana e Juventus Under 23 si giocherà il 28 giugno

La Serie C veleggia verso la ripresa dopo l'odierno Consiglio Federale: come anticipato da Ottopagine.it lo scorso sabato e confermato, ieri, a 696 TV OttoChannel, dal vicepresidente della Lega Pro, Jacopo Togon, i playoff scatteranno il prossimo 5 luglio mentre la finale di Coppa Italia Serie C tra Juventus Under 23 e Ternana sarà giocata il 28 giugno, in gara secca e campo neutro, in modo da definire chi accederà direttamente ai turni nazionali; stabilire chi tra Pro Patria e Vibonese parteciperà, per effetto domino agli spareggi per la Cadetteria. Alla finestra anche l'Avellino: se vincono le fere i lupi sfideranno il Catanzaro, viceversa la stessa Ternana, in ogni caso in trasferta.

Festeggiano, intanto, Monza, Vicenza e Reggina; masticano amaro Gozzano, Rimini e Rieti. Data l’impossibilità di riprendere la stagione regolare, le prime tre classificate, rispettivamente nei giorni A, B e C, sono state promosse in Serie B, mentre le ultime tre retrocesse in Serie D. I playout determineranno le altre 6 retrocessioni: per definire la griglia si applicherà l’algoritmo elaborato dalla Federcalcio. Non solo promozioni in B, retrocessioni in D, organizzazione dei playoff e playout.

Durante il Consiglio Federale sono state definite anche le date del prossimo calciomercato: la finestra dei trasferimenti inizierà il primo settembre e si concluderà il 5 ottobre.