Playoff Serie C, ecco formula e criteri All'Avellino servirà un'autentica impresa sportiva per conquistare la promozione in Serie B

Oggi l’Avellino ha sostenuto il secondo giro di test sierologici e tamponi, finalizzato al ritorno agli allenamenti collettivi qualora il primo responso, negativo per tutti i tesserati, dovesse essere confermato. L'auspicio del tecnico Capuano è di ottenere il definitivo via libera in tempo utile per riprendere gli allenamenti collettivi tra giovedì e venerdì.

Intanto, il conto alla rovescia per i playoff è iniziato: via il primo luglio, finale il 22 luglio. Nel primo turno, i biancoverdi affronteranno, fuori casa, Ternana o Catanzaro: le fere saranno l'avversario in caso di sconfitta contro la Juventus Under 23 nella finale di Coppa Italia di Serie C del prossimo 27 giugno, viceversa, vincendo il trofeo ed accedendo direttamente ai turni nazionali, determinerebbero uno slittamento della classifica, che genererebbe l'incrocio con i calabresi di Auteri.

Nel contempo, è ufficiale: i sei turni dei playoff, due nel girone, due nazionali e semifinali e finale della Final Four, saranno disputati in gara secca sul terreno della formazione con una migliore posizione in graduatoria. In caso di forfait di una squadra avente diritto, dettato da ragioni economiche legate all’attuazione del protocollo sanitario (l’Arezzo e il Pontedera hanno già fatto sapere di non voler scendere in campo, ndr), l’avversaria nell’accoppiamento si qualificherà al turno successivo.

Qualora, al novantesimo, il risultato fosse di parità, nei “playoff girone” andrà avanti il club meglio piazzato, senza disputa dei supplementari, e che giocherà, dunque, con due risultati su tre. Ai match della fase nazionale, invece, l’eventuale equilibrio al termine dei tempi regolamentari verrà risolto dal parametro delle teste di serie, adottato per attribuire un peso specifico al piazzamento delle terze di ogni girone, della vincitrice della Coppa (primo turno) e delle seconde di ciascun raggruppamento (secondo turno). Supplementari ed eventualmente rigori saranno contemplati e attuati solo nelle final four.

In caso di nuova interruzione della stagione, i verdetti saranno emessi attraverso le classifiche determinate con l’algoritmo. In tal caso, la Reggiana farebbe festa ai danni del Bari risultando quale migliore seconda con 0,326 punti di vantaggio.