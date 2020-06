Playoff Serie C, ecco il tabellone aggiornato dopo le rinunce Dopo le sei rinunce ufficiali, comunicate nella serata di ieri, va delineandosi il primo turno

Alle 19 di ieri è scaduto il termine ultimo per comunicare alla Lega Pro l'intenzione di partecipare o rinunciare alla disputa dei playoff. E così, il quadro del primo turno va delineandosi. Nel girone A si attende la penalizzazione del Siena per avere una situazione più definita rispetto agli abbinamenti: al momento le opzioni sono addirittura quattro e chi al secondo turno pescherà il Pontedera potrà già pensare alla fase nazionale. Con l'Arezzo, il Modena e il Piacenza, il club toscano è, infatti, una delle 6 società a essersi chiamata fuori dalla corsa alla Serie B. A completare la schiera di chi ha optato per non prendere parte agli spareggi promozione, la Vibonese e la Pro Patria, che non avrebbero avuto la certezza di disputarli prima del 27 giugno, giorno della finale di Coppa Italia di Serie C. Allenarsi e sostenere i costi del protocollo sanitario, con il rischio di rimanere fuori nell'eventualita di una vittoria della Ternana (nel caso della Pro Patria) o della Juventus Under 23 (in quello della Vibonese) ha reso oggettivamente impercorribile la strada dell'adesione alla competizione. FeralpiSalò e Triestina, invece, sono già al secondo turno nel girone B dove soltanto Padova e Sambenedettese scenderanno in campo. Nel girone C, il Catania, proprio in virtù del forfait della Vibonese, farà da spettatore al primo turno se la Ternana dovesse alzare al cielo il trofeo di categoria.

Il quadro degli abbinamenti del primo turno nei tre gironi (mercoledì 1 luglio)

Girone A

(Se la Juventus U23 perde / se la Juventus U23 vince la finale di Coppa Italia):

Siena (5) - Juve U23 (10) / Siena - Pro Patria passa il Siena per rinuncia Pro Patria;

Alessandria (6) - Arezzo (9) passa l'Alessandria per rinuncia Arezzo;

Novara (7) - Albinoleffe (8).

Con la penalizzazione del Siena (-2):

Alessandria (5) - Juve U23 (10) / Alessandria - Pro Patria passa l'Alessandria per rinuncia Pro Patria;

Novara (6) - Arezzo (9) passa il Novara per rinuncia Arezzo;

Albinoleffe (7) - Siena (8).

Secondo turno (domenica 5 luglio): il Pontedera (4) rinuncia, pertanto la peggiore classificata fra le qualificate del primo turno approda alla fase nazionale. Le altre due qualificate del primo turno si incontrano tra loro.

Girone B

Padova (5) - Sambenedettese (10);

FeralpiSalò (6) - Modena (9) passa la FeralpiSalò per rinuncia Modena;

Piacenza (7) - Triestina (8) passa la Triestina per rinuncia Piacenza;

Secondo turno (5 luglio): il Sudtirol (4) affronta la peggiore classificata fra le qualificate del primo turno e le altre due qualificate del primo turno si incontrano tra loro.

Girone C

(Se la Ternana perde/ se la Ternana vince la finale di Coppa Italia):

Ternana (5) - Avellino (10) / Catania - Vibonese passa il Catania per rinuncia Vibonese;

Catania (6) - Virtus Francavilla (9) / Catanzaro - Avellino;

Catanzaro (7) - Teramo (8) / Teramo - Virtus Francavilla;

Secondo turno (domenica 5 luglio): il Potenza (4) affronta la peggiore classificata fra le qualificate del primo turno e le altre due qualificate del primo turno si incontrano tra loro.

Il calendario di Fase Nazionale e Final Four

Fase Playoff Nazionale:

Primo turno - Gara unica, giovedì 9 luglio;

Secondo turno - Gara unica, lunedì 13 luglio.

Final Four:

Semifinali - Gara unica, venerdì 17 luglio;

Finale - Gara unica, mercoledì 22 luglio.