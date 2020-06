Avellino, quarto tampone: esito tra venerdì e sabato Entro le 72 ore la società irpina scoprirà se potrà aggiungere al gruppo i tre calciatori fermati

Allenamento nel pomeriggio e test in mattinata. Come presentato nelle scorse ore, è stato il giorno del quarto ciclo di tamponi per il gruppo squadra dell'Avellino. È attesa l'esito: nelle 72 ore la società irpina avrà i responsi e con la quarta negatività i tre calciatori fermati per le anomalie riscontrate con i test sierologici potranno finalmente iniziare a far parte del gruppo che da lunedì sviluppa le sessioni di allenamento collettive. Lavoro in giornata sul manto erboso dello stadio "Partenio-Lombardi", per domani è previsto il riposo. I ragazzi di Ezio Capuano raggiungeranno nuovamente l'impianto sportivo irpino venerdì alle 16.30. A meno di clamorose soprese, l'ingresso nel gruppo per i tre calciatori in isolamento precauzionale dovrebbe avvenire nel weekend.

Foto: pagina ufficiale Facebook U.S. Avellino 1912