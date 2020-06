Verso i playoff, i lupi riposano e Festa abbraccia Tacconi L'ex portiere, in città per inaugurare uno Juventus Club, nominato ambasciatore dell'Avellino

Giovedì di riposo per l'Avellino in attesa dei responsi, tra domani e sabato, del quarto ciclo di tamponi sostenuti dal “gruppo squadra” nella mattinata di ieri. In caso di negatività, i tre calciatori posti in isolamento precauzionale in seguito alle anomalie riscontrate lo scorso venerdì, mediante test sierologici, potranno tornare in campo e a disposizione di mister Capuano prendendo parte alle sedute di allenamento collettive.

Intanto, presente ieri in città per l'inaugurazione dello Juventus Club Avellino - #finchemortenoncisepari, l'ex portiere del club, biancoverde, Stefano Tacconi, ha ricevuto in mattinata il saluto del sindaco del capoluogo irpino, Gianluca Festa, prima di rimettersi in viaggio per fare ritorno a casa. Altra visita gradita per i sostenitori avellinesi. Così come accaduto per Jauary, l'ex portiere dei lupi e della Nazionale italiana ha ricevuto la nomina simbolica di ambasciatore dell'Avellino nel mondo.