Avellino, scatta il conto alla rovescia in vista dei playoff Nella classifica dei coefficienti i lupi sono davanti solo a due squadre. Le ultime sui rinnovi

Continua senza sosta il programma di avvicinamento dell'Avellino ai playoff: oggi i lupi, incassato l'infortunio occorso al portiere Dini, si alleneranno alle 17, non prima di essersi sottoposti a nuovi prelievi del sangue finalizzati a un nuovo ciclo di test sierologici. Intanto, la Lega Pro ha annunciato ufficialmente le società che prenderanno parte ai playoff e ai playout. Giocheranno gli spareggi promozione: Carrarese, Renate, Alessandria, Siena, Novara, Albinoleffe e Juventus Under 23 (girone A); Reggiana, Carpi, Sudtirol, Padova, Feralpisalò, Triestina e Sambenedettese (girone B); Bari, Monopoli, Potenza, Ternana, Catania, Catanzaro, Teramo, Virtus Francavilla e Avellino (girone C). Ai playout si presenteranno: Pergolettese, Giana Erminio, Olbia e Pianese (girone A); Ravenna, Imolese, Arzignano e Fano (girone B); Picerno, Sicula Leonzio, Bisceglie e Rende (girone C).

La verità novità è rappresentata dalla classifica dei coefficienti. I biancoverdi sono al terzultimo posto, davanti soltanto alla Sambenedettese e alla Juventus Under 23 (finalista di Coppa di categoria).

Sul fronte rinnovi contrattuali e stipendi, la FIGC ha fissato due categorie. Nella prima trovano posto i calciatori in prestito con diritto e obbligo di riscatto. A questi verrà prolungato il contratto sino al 31 agosto e dal primo settembre 2020 scatterà il nuovo o eventuale accordo. Nella seconda, i calciatori in scadenza al 30 giugno. In questo caso l’estensione è subordinata alla sottoscrizione di apposito modulo Federale tra le parti. Dal primo settembre, poi, altro bivio: o entrerà in vigore il potenziale rinnovo o si procederà al classico svincolo. Le retribuzioni, invece, saranno sulla base delle quattordicesima mensilità per la stagione in corso (suddividendo l’importo dovuto per giugno in ratei mensili di pari importo per giugno, luglio e agosto) e di 10 per il 2020/2021 prendendo come base la mensilità di settembre.