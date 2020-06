Playoff Serie C, al primo turno sarà Ternana - Avellino Umbri rimontati dalla Juventus Under 23 nella finale di Coppa Italia di Serie C: 1-2

L’Avellino affronterà la Ternana nel primo turno dei playoff, il prossimo primo luglio, in orario da definire, allo stadio “Liberati”. Le fere sono, infatti, uscite sconfitte dalla finale di Coppa Italia di Serie C, vinta dalla Juventus Under 23 con il risultato finale di 2-1. I bianconeri accedono così direttamente alla fase nazionale dopo aver rimontato gli umbri in vantaggio, al 6’, con una magistrale punizione di Mammarella. Decisivi i gol di Brunori, al 12’, e Rafia, al 46’. Nella ripresa gli uomini di Gallo sono rimasti in dieci dal minuto di gioco numero 83 per il rosso per somma di ammonizioni rimediato da Defendi. I biancoverdi di Ezio Capuano, che ha accusato un malore e passerà la notte sotto osservazione presso l'ospedale di Melfi, hanno battuto per due volte su tre nei precedenti stagionali i rossoverdi, ma dovranno imporsi entro il novantesimo per andare avanti dato il peggior piazzamento in classifica.