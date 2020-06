Ternana-Avellino, i convocati: fuori Sandomenico Alfageme ha atteso i documenti per il prolungamento. È partito per l'Umbria con il ds Di Somma

Poco dopo la partenza destinazione Terni, l'Avellino ha annunciato la lista dei convocati per la sfida playoff di domani sera al Libero Liberati. Spicca l'assenza di Salvatore Sandomenico. L'ala napoletana saluta i biancoverdi: rientra alla Cavese, proprietaria del cartellino, dopo il prestito che scade in queste ore, come avvenuto per gli infortunati Andrea Dini e Gabriel Charpentier, tornati alle squadre di appartenenza (Parma e Spartaks Jurmala).

Luis Maria Alfageme raggiungerà Terni non con il pullman e con i compagni di squadra, ma con il direttore sportivo dei lupi, Salvatore Di Somma. Appena arrivato allo stadio Partenio-Lombardi, in compagnia di Tomas Federico, l'argentino ha lasciato la propria valigia sul bus per poi attendere i documenti del prolungamento contrattuale, avvenuto nei minuti che precedevano la partenza per Terni. Il pullman è partito alle 14.45 e, poco dopo, Alfageme con Di Somma, in auto, ha iniziato il viaggio per l'Umbria. Domani il dentro o fuori con le fere negli spareggi promozione.