L'Avellino sui social: "#Daccapo. Bisogna riscrivere tutto" Post con uno specifico hashtag scelto dal club biancoverde per mandare in archivio la stagione

"#Daccapo. Da principio, di nuovo. Si può utilizzare quando bisogna riscrivere tutto". È questa la frase scelta dall'U.S. Avellino a corredo del post con cui ha inteso mandare in archivio, attraverso i propri social, la stagione mandata in archivio nella serata di ieri con l'eliminazione dal primo turno dei playoff di Serie C. Parole che sembrerebbero indicative per rimarcare ciò che il presidente D'Agostino aveva dichiarato e lasciato intendere nel post-partita. "Con il pareggio di ieri a Terni si è ufficialmente conclusa la stagione 2019/2020 dell’US Avellino - dichiara la società -. Una stagione tribolata, resa ancora più difficile dall’emergenza legata a Covid-19. Il club, nel comunicare il “rompete le righe”, vuole ringraziare tutti, dai tesserati ai collaboratori, per l’enorme impegno profuso e volto al raggiungimento del migliore risultato sportivo possibile. Ora al lavoro per la prossima stagione" si legge, infine, a corredo della grafica.