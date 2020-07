Avellino, Braglia sorpassa Auteri: lo scenario Il fine settimana può risultare decisivo con il grossetano in cima alla lista

Nelle ultime ore si registra un cambio di posizione nell'elenco dei pretendenti alla panchina dell'Avellino con Piero Braglia in pole per la guida tecnica. Il toscano, classe '55, reduce da tre stagioni al Cosenza (promozione in B e salvezza nelle prime due con i lupi della Sila) sembra il candidato principe per sostituire l'esonerato Ezio Capuano. Il profilo di Braglia si lega all'idea della nuova società avellinese, decisa a definire un progetto giovane, con elementi di prospettiva. Il contratto con il club calabrese è scaduto lo scorso 30 giugno (l'allenatore è stato sollevato dall'incarico nel mese di febbraio, nel pieno della lotta salvezza in Cadetteria).

Per il momento Braglia smentisce i contatti diretti con la dirigenza irpina, ma l'accelerata è attesa per il weekend, anche se l'Avellino non è l'unica idea per il futuro del tecnico. Nelle riflessioni della proprietà ha superato Gaetano Auteri, che resta pista percorribile, ma che appare ora in secondo piano. Un testa a testa che prosegue con gli altri nomi che perdono forza tra le ipotesi sul tavolo della dirigenza biancoverde (Massimo Rastelli punta innanzitutto alla conferma in Serie B dopo l'avventura a Cremona).

Il nuovo allenatore svilupperà con la squadra il ritiro a Sturno, già immaginata dalla Cavese per la preparazione estiva, ma in base alle tabelle stilate solo per 3 giorni ci sarebbe la concomitanza degli impegni tra la squadra biancoverde e quella blufoncé.