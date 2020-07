Avellino, vicino il primo acquisto: è un difensore centrale Biancoverdi davanti alla tv per Reggiana - Bari per osservare un titolare nel mirino di Braglia

Nel giorno della finale playoff di Serie C tra Reggiana e Bari, in programma alle 20,30, al “Mapei Stadium”, l'Avellino è in attesa. Più che per conoscere il risultato finale del match e scoprire se, come si è augurato mister Braglia nel giorno della sua presentazione ufficiale, nella prossima stagione non dovrà fare i conti con i pugliesi nella lotta per le prime posizioni in classifica, i lupi aspettano, però, la conclusione della stagione per chiudere una trattattiva di mercato. I biancoverdi sono, infatti, vicini al difensore centrale Paolo Rozzio, di proprietà degli emiliani, che oggi compie 28 anni. Rozzio, richiesto da Braglia, dovrebbe giocare titolare il match di questa sera e sarà, dunque, osservato speciale.