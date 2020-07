Che Serie C! Ecco il possibile girone C formato 2020/2021 Lo scenario tra vicissitudini, in attesa degli ultimi verdetti e dello scoglio iscrizioni

Dopo l'emergenza Coronavirus e le annesse conseguenze economiche per le casse e i bilanci dei club, senza dimenticare altre vicissitudini (vedi il rinvio a giudizio per presunta combine del Bitonto, in merito al match con il Picerno del 5 maggio 2019, con il rischio di retrocessione per il club pugliese, ndr), lo scoglio da superare non sarà di poco conto. Le iscrizioni al prossimo campionato di Serie C saranno tutt'altro che una formalità. Almeno sulla carta, però, dopo la finale playoff di ieri sera al “Mapei Stadium”, che ha sancito la promozione in Serie B della Reggiana (1-0) ai danni del Bari, è possibile ipotizzare quali saranno le avversarie dell'Avellino nella prossima stagione. Note le promozioni dalla Serie D, mancano solo le retrocessioni dalla Cadetteria per definire il quadro del probabile nuovo girone C, formato 2020/2021. Allo stato attuale, in rigoroso ordine alfabetico, ne farebbero parte: Avellino, Bari, Bitonto (Foggia alla finestra per una eventuale ammissione dalla LND, ndr), Casertana, Catania (salvato da una nuova proprietà, ndr), Catanzaro, Cavese, Monopoli, Paganese, Palermo, Picerno, Potenza, Sicula Leonzio, Teramo, Turris, Vibonese, Virtus Francavilla e Viterbese. A queste si potrebbero aggiungere, dalla B, Cosenza, Trapani e Juve Stabia. In tal caso uno di questi club potrebbe essere spostato nel girone B.