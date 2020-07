Calciomercato, Rozzio: "Io all'Avellino? Vi spiego tutto" In esclusiva a tuttoc.com le parole del difensore della Reggiana, promosso in B con i granata

“Ancor prima che giocassi la finale sono stato accostato all'Avellino. Spiego questa cosa. In biancoverde è andato mister Braglia che ho avuto a Pisa. Magari lui avrebbe piacere ad avermi lì, ma voglio tranquillizzare i tifosi della Reggiana. Il mio obiettivo è quello di giocarmi la Serie B in granata, qui mi sento a casa e non andrei via per nessuna ragione al mondo. Soprattutto ora che posso giocarmi la B, non ho alcun motivo per andare via”. Così, nel corso di un'intervista esclusiva a tuttoc.com, il difensore della Reggiana, Paolo Rozzio, ha commentato e confermato, tra le righe, l'interesse del club irpino nei suoi confronti. Dalle sue dichiarazioni è, però, evidente, che i piani del club del presidente D'Agostino, del direttore sportivo Di Somma e del neo-tecnico dei lupi siano stati complicati, in maniera probabilmente irrimediabile, dal salto di categoria che i granata hanno ottenuto grazie al successo sul Bari nella finale playoff dello scorso mercoledì per effetto di un gol di Kargbo.