Laezza, priorità all'Avellino. Stand-by per tutta la Serie C Contatti rilanciati per l'obiettivo di una squadra giovane e di qualità a disposizione di Braglia

Il lavoro sottotraccia sul mercato prosegue per i club campani di Serie C. L'Avellino ha rilanciato i contatti con diverse società con l'obiettivo di garantirsi prospetti per la prossima stagione. Tra conferme e nuovi arrivi sarà un progetto con giovani da lanciare per riproporsi ai primi posti del girone: è questa l'idea dell'Avellino con Piero Braglia in panchina. La dirigenza biancoverde pensa a Giovanni Pinto per sostituire Fabiano Parisi, vicino all'Empoli, ed è chiamata ad accelerare per il rinnovo di Giuliano Laezza. Il difensore partenopeo ha dato priorità ai biancoverdi per la conferma all'ombra del Partenio.

Sono le prime ore di un calciomercato che non offre acuti, almeno per il momento. La Serie C 2019/2020 è terminata solo pochi giorni fa, il sipario sulla Serie A e sulla Serie B calerà solo nel weekend. La Lega Pro ha abbracciato le neopromosse dalla Serie D con un incontro in video-conferenza: una fase ancora più importante dopo l'emergenza covid, nel percorso di ripartenza e nell'attesa del credito d'imposta sulle sponsorizzazioni (l'esecutivo ha riaperto alla misura in un tavolo tecnico con il comitato 4.0).