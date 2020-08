Avellino, contatti con Atalanta e Genoa. Vicini due difensori Calciomercato, calma apparente in casa biancoverde dopo le conferme di Laezza e Silvestri

L'Avellino lavora a fari spenti in vista della prossima stagione, per garantire a Piero Braglia un'ossatura di base con cui iniziare la preparazione pre-campionato nel ritiro di Sturno, che ospiterà i lupi a partire dal prossimo 20 agosto. Ufficializzate le conferme biennali di Giuliano Laezza e Marco Silvestri, sono molteplici le trattative intavolate nelle scorse settimane dal club biancoverde. Costanti, in particolare, i contatti con Genoa e Atalanta. Con i grifoni, che hanno appena affidato l'incarico di direttore sportivo a Daniele Faggiano (potrebbe essere seguito in Liguria dall'attuale responsabile dell'area scouting del Parma ed ex uomo mercato del club irpino, Vincenzo De Vito, ndr) si negozia il rinnovo del prestito di Claudiu Micovschi e la possibilità di ottenere quello di Gabriel Charpentier, promesso sposo dei rossoblù. L'esterno rumeno è, però, nel mirino di un folto nugolo di club, in primis il Cittadella, mentre la Reggina vuole fortemente portare in Calabria l'attaccante francese. Ecco perché l'affare che appare più realizzabile è relativo al 21enne portiere Rok Vodisek, che si trasferirebbe all'ombra del Partenio a titolo temporaneo. Il prestito è la formula dell'operazione che si sta provando a definire anche per due giovani dell'Atalanta: il difensore, classe '98, Alberto Dossena e l'esterno d'attacco, classe '99, Salvatore Elia. Il primo è a un passo, al pari del 24enne Gabriele Rocchi, svincolato a margine di un'annata alla Cavese. E a proposito di Cavese, piace pure un altro calciatore che andrebbe a rinforzare il pacchetto arretrato; nella scorsa stagione tra le file dei metelliani: si tratta del centrale partenopeo, Emmanuele Matino. Compirà 22 anni il prossimo 7 ottobre ed è di proprietà del Parma.