Viterbese - Avellino, Maurizi: "Non rinuncerò alle due punte" Il tecnico dei laziali: "Concentrati su noi stessi, non ci snatureremo per l'assenza di Tounkara"

Domani, alle 20,45, il calcio d'inizio di Viterbese - Avellino, valida per la seconda giornata del girone C di Serie C. Questa mattina, sponda irpina, la conferenza stampa di presentazione del match del tecnico Piero Braglia. Nel pomeriggio è toccato al collega della Viterbese, Agenore Maurizi (per il quale il mister toscano non ha lesinato parole d'elogio a distanza, ndr) introdurre il match dello stadio “Rocchi”. “Dire se non giocare contro la Turris, per l'Avellino, sarà stato un vantaggio o uno svantaggio è impossibile. Se faranno una buona gara, allora vorrà dire che ne avranno tratto dei benefici, viceversa che non è così. Detto ciò, a noi interessa poco il loro recente passato. Ci interessano i nostri valori, i nostri principi di gioco, da mettere in campo. La stretta attualità, senza proiettarci al futuro riguardo agli obiettivi stagionali o pensare al blasone dell'avversario che ci troveremo davanti. Non ci sarà, come noto, Tounkara, squalificato, ma non rinunceremo alle due punte. Speriamo di recuperare Salandria, alle prese con un affaticamento muscolare. Lo valuteremo domani mattina. Lo spirito deve essere quello di Terni dove abbiamo costruito tante palle-gol con un campo al limite della praticabilità. Sta a noi decidere se vogliamo essere attori principali, in questo campionato, o comparse.” Nel video, tratto dalla pagina facebook dell'U.S. Viterbese 1908, la conferenza stampa integrale.