Viterbese - Avellino 0-1, le pagelle Silvestri un gigante nelle retrovie, D'Angelo lotta e viene premiato. Da rivedere De Francesco

Marcatore: st 95' D'Angelo.

Viterbese (3-5-1-1): Daga 6.5; Bianchi 6, Mbende 6, Baschirotto 5.5; Simonelli 6 (18’ st Falbo 6), Salandria 6, E. Menghi 6, Bezziccheri 6, Urso 6 (27’ st Sibilia); Bensaja 5.5; Rossi 6.5 (37’ st M. Menghi 4.5). A disp.: Maraolo, Benvenuti, Calì, Ricci, Galardi, Zanon, Macrì. All.: Maurizi 6.

Avellino (3-4-2-1): Forte 6; L. Silvestri 7, Miceli 6.5, Rocchi 6; Ciancio 6 (41’ st Rizzo sv), De Francesco 5.5 (41’ st Bruzzo sv), D'Angelo 7, Burgio 6 (22’ st Tito 6); Santaniello 6, Bernardotto 5.5 (4’ st M. Silvestri 5.5); Maniero 6 (41’ st Adamo). A disp.: Pane, Pizzella, Dossena, Mariconda, Nikolic. All.: Braglia 6.5.

Arbitro: Fontani della sezione di Siena. Assistenti: Dell’Olio della sezione Molfetta e Matera della sezione di Lecce. Quarto ufficiale: Tesi della sezione di Lucca.

Note: gara a porte chiuse. Espulso al 43’ st M. Menghi per somma di ammonizioni. Ammoniti: Burgio, Bensaja, Rossi, M. Silvestri e Falbo per gioco falloso; Ciancio, M. Menghi e D’Angelo per comportamento non regolamentare. Angoli: 2-2. Recupero: pt 1’, st 5’.