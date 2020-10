Avellino, tra campo e mercato: parola ai tifosi Il sondaggio di Ottopagine.it e 696 TV OttoChannel nel day after del successo a Viterbo

Nel day after del successo all'ultimo respiro ottenuto dai biancoverdi a Viterbo, i tifosi dell'Avellino si sono goduti una domenica soleggiata. In centro città, attraversando Corso Vittorio Emanuele, le passeggiate del mattino sono state accompagnate dai dibattiti su match, ma anche sull'ormai imminente chiusura del calciomercato, senza tralasciare uno sguardo e un commento sulle cinque “cugine” campane. Nel video in apertura il sondaggio di 696 TV OttoChannel e Ottopagine.it di cui è andato in onda un estratto nel corso di “0825 – Focus Serie C” in onda ogni domenica alle 21 sul canale 696 del digitale terrestre e in live streaming su ottochannel.tv.