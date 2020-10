Calciomercato Avellino, preso Errico dal Frosinone: i dettagli Il centrocampista, classe '99, rinforza la mediana di Braglia, ma sfumano due trattative col Genoa

L'Avellino ha raggiunto un accordo per il trasferimento in Irpinia, con la formula del prestito oneroso, dal Frosinone, del centrocampista, classe 1999, Andrea Errico. Mezzala sinistra, può adattarsi pure come quinto di centrocampo sull'out mancino. L'operazione avrebbe ingenerato una frattura con il Genoa per Mattia Zennaro e Claudio Micovschi. In particolare, era tutto fatto per il trequartista classe 2000, e la virata di mercato irpina non sarebbe stata affatto gradita dai liguri determinando l'interruzione dei negoziati pure per l'esterno d'attacco rumeno.

Calciomercato Serie C, le trattative in tempo reale. Alle 20 giù il sipario sulla finestra estiva. Aggiornamenti in tempo reale sulle campane: segui la diretta testuale di Ottopagine.it.