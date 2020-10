Avellino, colpo Fella. Di Somma: "Con lui un salto di qualità" L'attaccante approda in biancoverde dalla Salernitana con la formula del prestito oneroso

Si conclude con un colpo per l'attacco il mercato dell'Avellino. Il club biancoverde ha acquisito dalla Salernitana, con la formula del prestito oneroso, le prestazioni sportive di Giuseppe Fella. Nato a Salerno l’11 agosto 1993, l’attaccante è cresciuto tra le giovanili di Cavese, Cittadella ed Avellino. In carriera ha indossato le maglie di Campobasso, Brindisi, Melfi, Bassano, Siena, Nocerina, Cavese e Monopoli. Per lui 88 presenze e 21 reti nel campionato di Serie D. Tra i professionisti, invece, è sceso in campo 118 volte realizzando 36 gol. Nella scorsa stagione è stato vice capocannoniere nel girone C di Serie C andando a segno in 17 occasioni (30 partite di campionato, prima del lockdown). “Siamo soddisfatti di chiudere il mercato con l’arrivo di Giuseppe Fella." – ha commentato il direttore sportivo Salvatore Di Somma – "Negli ultimi due anni ha fatto molto bene con le maglie di Cavese e Monopoli. Porta nel nostro attacco quelle caratteristiche che mancavano e che cercavamo. Indubbiamente, con lui facciamo un ulteriore salto di qualità completando la squadra proprio come l’avevamo immaginata."