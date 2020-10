Juve Stabia, recuperato un attaccante ma due sono in dubbio Il gialloblù proseguono la marcia di avvicinamento al derby di lunedì (ore 21) al Partenio

La Juve Stabia prosegue la marcia di avvicinamento al derby in programma lunedì, alle 21, al “Partenio-Lombardi”. In dubbio gli attaccanti Golfo e Bentivegna, acciaccati. Per il reparto avanzato c'è, però, da registrare una buona notizia, sia per quanto riguarda il campo, sia per la salute (aspetto prioritario, ndr) del calciatore. L'esterno d'attacco Orlando, prestato ai gialloblù dalla Salernitana, è guarito dal Covid-19. Doppio tampone negativo per il classe '96, che aveva annunciato su Instagram la propria positività al Coronavirus, spiegando di essere asintomatico. Padalino potrà contare sul suo talento per il match in Irpinia.