Padalino: "Il punto ci sta stretto, ora mi aspetto conferme" Avellino - Juve Stabia 0-0, il commento del tecnico dei gialloblù

Avellino - Juve Stabia 0-0, il commento del tecnico dei gialloblù, Pasquale Padalino: “Abbiamo conquistato un punto importante, per il blasone e il valore della squadra avversaria, costruita per essere protagonista. Il punto ci può stare stretto. Avremmo meritato il gol. Sono soddisfatto di quanto fatto, spero non sia solo un episodio, mi attendo conferme dai ragazzi già a partire dal derby con la Cavese. Nel primo tempo sia noi, sia l'Avellino, ci siamo espressi su ottimi livelli, tenendo un ritmo alto. Nel secondo tempo c'è stato un calo fisiologico. La prestazione ci fa ben sperare per il futuro. Questo risultato positivo è una tappa importante per la nostra crescita. Puntiamo ai playoff, l'Avellino può lottare per vincere il campionato. Il girone è difficilissimo, i valori di tutte le squadre non sono ancora emersi. Tra trenta, quaranta giorni, il quadro sarà più chiaro.”