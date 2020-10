Foggia-Avellino, tutto confermato. Cambia l'orario di una gara Turno infrasettimanale: Palermo-Turris si gioca alle 18.30 anziché alle 15 allo stadio Barbera

Sono due i casi covid nel gruppo-squadra dell'Unione Sportiva Avellino. Nella serata di ieri, l'annuncio del club irpino, che ha reso noto le positività riscontrate al diciottesimo ciclo di tamponi nasofaringei. Casi riscontrati al difensore biancoverde, Luigi Silvestri, in campo nel derby di lunedì sera tra l'Avellino e la Juve Stabia, e a un membro dello staff. I due tesserati sono stati subito isolati e ora sono monitorati dai medici sociali.

Come da protocollo è scattato lo screening interno: tamponi per tutti ed esito che sarà comunicato in giornata. Per l'Avellino è la vigilia di un nuovo appuntamento di campionato: domani, alle 20.45, trasferta allo Zaccheria. I lupi affronteranno il Foggia in uno dei posticipi del turno infrasettimanale, della sesta giornata di campionato. La gara è confermata nel rispetto del protocollo FIGC e con la quota "mille spettatori" sugli spalti dell'impianto sportivo foggiano.

Il turno infrasettimanale nasce nel pomeriggio, ma con una novità: Palermo-Turris si giocherà con calcio d'inizio alle 18.30. "Preso atto dell’istanza presentata dalla società Palermo ai sensi delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara Palermo-Turris, in programma mercoledì 21 Ottobre 2020, Stadio “Renzo Barbera”, Palermo, abbia inizio alle ore 18.30, anziché alle ore 15.00".