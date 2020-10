Avellino, due casi covid: negativi tutti gli altri tesserati Nota del club irpino all'esito del diciannovesimo ciclo di tamponi nasofaringei

Ieri l'annuncio della positività di Luigi Silvestri e di un membro dello staff. Nel primo pomeriggio, ecco la comunicazione relativa ai test effettuati nell'immediato, come da protocollo, per tutto il gruppo-squadra. Tutti gli altri tesserati dell'Avellino sono negativi. "L’U.S. Avellino 1912 comunica che i risultati del diciannovesimo ciclo di tamponi nasofaringei hanno avuto esito negativo per l’intero gruppo squadra. - si legge nella nota diffusa dal club biancoverde - Da questi risultati vanno esclusi i due positivi del diciottesimo ciclo, i quali dovranno osservare un periodo di dieci giorni di quarantena, da calcolare a partire dal giorno in cui è stata riscontrata la positività, dopo il quale dovranno sottoporsi nuovamente a tampone". Domani, alle 20.45, l'Avellino scenderà in campo contro il Foggia allo stadio Zaccheria.