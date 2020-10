Braglia: "Maniero? Ingiustificabile, gli ho urlato due cose" Il tecnico: "Senza la sua espulsione avremmo portato a casa i 3 punti. Domani ne parliamo"

Avellino - Turris 2-2, il commento del tecnico dei biancoverdi, Piero Braglia: “Abbiamo fatto un po' di fatica all'inizio. Non me la sono sentita di far giocare Nikolic dall'inizio, non lo avevo mai visto, nemmeno in amichevole. Sono partito a 4, abbiamo rischiato un paio di volte su due errori nostri, poi la partita l'avevamo comandata. Sul 2-0 non puoi fare quella ingenuità, parlo, ovviamente, di Maniero. Non mi interessa se l'avversario (Lorenzini, ndr) gli ha messo le mani addosso, mi ha fatto girare le scatole. Negli spogliatoi non ha avuto modo di dire nulla perché gli ho urlato io due cose. Domani ne parliamo. Anche se avesse preso una sberla doveva incassarla, stare zitto e finire la partita. Non si possono bottare via due punti così. Era fresco, è un giocatore fisico, poteva farci respirare, allungare la squadra, farci salire. Invece, è rimasto solo Santaniello che era stanco e alla fine abbiamo fatto tanti errori. Forte? Si è fatto male, vediamo l'entità dell'infortunio, per fortuna c'è la sosta. Penso ne salterà una o due. La difesa a 4? Possiamo farla quando ci sono tutti. Oggi ho visto un ottimo Aloi, ho visto una squadra che per 80 minuti ha giocato bene, con tutte le assenze. Ripeto, abbiamo fatto due errori clamorosi e li abbiamo pagati caramente. Ccredo che senza l'espulsione avremmo portato a casa i 3 punti.”