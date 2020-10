Avellino, Forte: l'esito dell'ecografia e i tempi di recupero Il portiere dei biancoverdi è uscito per infortunio in occasione del match con la Turris

Come da programmi, il portiere dell'Avellino, Francesco Forte, uscito all'ottavo minuto di gioco della ripresa del match contro la Turris, lo scorso mercoledì, si è sottoposto a ecografia per valutare l'entità dell'infortunio muscolare, alla coscia destra, di cui è rimasto vittima. Gli esami strumentali hanno evidenziato segni di scollamento muscolo-aponeurotico, a livello del terzo prossimale del retto femorale destro. Nei prossimi giorni verrà sottoposto alle cure mediche e fisioterapiche dello staff medico. I tempi di recupero sono stimati tra i due e i tre mesi, ma, tramite specifiche tecniche, si proverà a ridurli tra il mese e mezzo e i due. Non è da escludere, a questo punto, un ritorno sul mercato.