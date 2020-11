Avellino, testa al derby. Sabato il Monopoli: ha 10 positivi Mercoledì la gara con la Paganese, poi pugliesi con casi covid riscontrati nel gruppo-squadra

Nuovo tour de force per l'Avellino, che ha messo nel mirino la Paganese. Mercoledì, alle 17.30, sarà derby al "Marcello Torre". Piero Braglia non potrà contare sugli infortunati Alberto De Francesco, Andrea Errico e Pasquale Pane e sullo squalificato, Mirko Miceli, espulso nel match perso con il Catanzaro. Dopo la gara con gli azzurrostellati, il calendario dell'Avellino prevede il match casalingo con il Monopoli. La squadra allenata da Giuseppe Scienza non è scesa in campo nel weekend. Il match previsto ieri con il Bisceglie è stato rinviato a data da destinarsi.

Nella giornata di sabato, il Monopoli ha comunicato le positività al covid di 4 persone appartanenti al gruppo squadra. Dal nuovo ciclo di tamponi, effettuati nella giornata di ieri, sono state riscontrate le positività al coronavirus di altri 6 tesserati. Quindi, è salito a 10 il numero complessivo di casi covid nel gruppo-squadra. Il club del presidente Onofrio Lopez ha prontamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo procedendo al relativo isolamento domiciliare e predisposto un ulteriore giro di tamponi. Da calendario, per il Monopoli c'è la gara con la Viterbese mercoledì alle 15 e la trasferta di Avellino, in programma sabato (calcio d'inizio alle 20.45). Sui casi dei match rinviati si è espresso così il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli.

La designazione arbitrale - La gara Paganese - Avellino sarà diretta da Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria con Simone Piazzini della sezione di Prato e Khaled Bahri della sezione di Sassari assistenti. Il quarto ufficiale sarà Francesco Carrione della sezione di Castellammare di Stabia.