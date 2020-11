Paganese - Avellino 1-1, le pagelle Bernardotto un esempio per spirito e abnegazione, Luigi Silvestri la combina grossa

Paganese - Avellino 1-1, le pagelle.

Marcatori: pt 43' Diop (rig.), st 25' Aloi.

Paganese (3-5-2): Campani 6; Sbampato 6, Schiavino 5, Sirignano 7; Mattia 6 (31' st Carotenuto 6), Gaeta 5.5, Bonavolontà 6 (31' st Scarpa 6), Onescu 5.5, Squillace 6; Guadagni 6 (17' st Cesaretti 6), Diop 6.5 (17' st Mendicino 5.5). A disp.: Bovenzi, Fasan, Esposito, Perazzolo, Cigagna, Curci, Bramati, Isufaj. All.: Erra 6.

Avellino (3-4-3): Leoni 6; Ciancio 6.5, L. Silvestri 4, Rocchi 6; Rizzo 6 (24' st Adamo 6), Aloi 6.5, D'Angelo 5.5, Tito 6; Santaniello 5 (29' st Dossena 6), Bernardotto 7, Fella 6 (42' st Bruzzo sv). A disp.: Pane, M. Silvestri, Mariconda, Nikolic. All.: Braglia 6.

Arbitro: Cosso della sezione di Reggio Calabria. Assistenti: Piazzini della sezione di Prato e Bhari della sezione di Sassari. Quarto ufficiale: Carrione della sezione di Castellammare di Stabia.

Note: Al 12' st Santaniello fallisce un calcio di rigore. Espulsi: al 42' pt Luigi Silvestri per condotta violenta e al 47' st Onescu per somma di ammonizioni. Ammoniti: Ciancio, Sbampato e Onescu per gioco falloso; D'Angelo per simulazione; Gaeta per comportamento non regolamentare. Angoli: 10-3. Recupero: pt 1', st 4'. Gara a porte chiuse.