Cade ancora il Potenza di Capuano, il Palermo vince 1-0 Recupero della seconda giornata, terzo k.o. di fila per i lucani, che lunedì sfideranno i lupi

Cade ancora il Potenza di Ezio Capuano, che lunedì prossimo, alle 21, ospiterà l'Avellino allo stadio Viviani nella dodicesima giornata del girone C di Serie C. I lucani sono stati dominati e sconfitti dal Palermo nella gara valida per il recupero della seconda giornata, disputata questo pomeriggio allo stadio “Barbera”. I rosanero sono riusciti a far breccia nel bunker ospite solo al minuto di gioco numero 85 quando Silipo, dalla destra, ha messo in mezzo favorendo la correzione vincente di Luperini. Continua l'ascesa in classifica dei siciliani, ora a quota 12 punti, in piena zona playoff. I leoni restano, invece, ai margini di quella playout, a quota 9 punti, in una graduatoria di difficile interpretazione per effetto delle tante gare rinviate a causa dell'emergenza Coronavirus.