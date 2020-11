L'Avellino chiede il rinvio della trasferta a Potenza Il club biancoverde è falcidiato dalle assenze per l'aumento di casi Covid nel "gruppo squadra"

L'Avellino ha comunicato che, nella mattinata odierna, ha presentato istanza ufficiale alla Lega Pro per il rinvio a data da destinarsi del match a Potenza, in programma lunedì 23 novembre, alle 21, valido per la dodicesima giornata del girone C di Serie C. Il trentacinquesimo ciclo stagionale di tamponi nasofaringei dovrebbe avere, infatti, evidenziato altre positività al Covid-19 che, se confermate dai molecolari, farebbero, ovviamente, lievitare il numero dei componenti del “gruppo squadra” in isolamento. Ieri, società e staff medico sono intervenuti prontamente, ordinando la sanificazione degli ambienti del “Partenio-Lombardi” e predisponendo ulteriori misure di prevenzione. I biancoverdi, reduci dal rinvio delle gare contro Monopoli e Bisceglie, hanno, dunque, deciso di utilizzare il bonus a propria disposizione, ritrovandosi direttamente alle prese con un folto nugolo indisponibili per cause di forza maggiore, tra defezioni, infortuni e squalifiche. La ripresa degli allenamenti potrebbero slittare agli inizi della prossima settimana.