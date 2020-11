Avellino, ecco i risultati dell'ultimo ciclo di tamponi In mattinata il club biancoverde ha chiesto ufficialmente il rinvio della trasferta a Potenza

L’Avellino ha reso noto che, nel rispetto del protocollo federale anti Covid-19, nella giornata di mercoledì 18 novembre, il “gruppo squadra” è stato sottoposto al trentacinquesimo ciclo di tamponi nasofaringei. I test hanno evidenziato un nuovo caso di positività. Successivamente l’indagine è stata approfondita con test molecolare, che ha confermato l’esito. I restanti componenti del “gruppo squadra” sono risultati tutti negativi. Sono, dunque, allo stato attuale, nove i tesserati in isolamento. In mattinata il club biancoverde ha presentato istanza in Lega per il rinvio a data da destinarsi della sfida in programma lunedì, alle 21, al “Viviani”, contro il Potenza.