Avellino - Monopoli 4-0, le pagelle Tito spinge e pennella. Santaniello si dà un gran da fare. Bernardotto, prima gioia in biancoverde

Avellino - Monopoli 4-0, il tabellino.

Marcatori: pt 10’ Bernardotto, 13' D'Angelo (rig.), 16' Dossena; st 43' Fella.

Avellino (4-4-2): Pane 6.5; Ciancio 6, Dossena 6.5, Miceli 6 (32' st Rocchi sv), L. Silvestri 6; Adamo 6 (7' st Rizzo 6), Aloi 6, D'Angelo 6.5 (32' st M. Silvestri sv), Tito 7 (32' st Burgio sv); Santaniello 7 (19' st Fella 6.5), Bernardotto 7. A disp.: Pizzella, Forte, Bruzzo, Nikolic. All.: Braglia 6.5.

Monopoli (3-5-2): Menegatti 5.5; Sales 4.5, Bastrini 5, Mercadante 5 (9' st Guiebre 5.5); Tazzer 4, Lombardo 6, Giorno 5, Piccinni 5 (42' st Nina sv), Zambataro 4.5 (9' st Antonacci 5); Samele 5.5, Marilungo 5 (15' st Arlotti 5). A disp.: Oliveto, Pozzer, Starita, Giosa, Fusco, Vassallo, Santoro. All.: Scienza 5.

Arbitro: Virgilio della sezione di Trapani 6.5. Assistenti: Niedda e Gianluca D’Elia della sezione di Ozieri 6 e 6. Quarto ufficiale: Pashuku della sezione di Albano Laziale.

Note: Espulso: al 14' st Tazzer per gioco falloso. Ammoniti: Menegatti e Scienza per proteste; Zambataro, Sales, Miceli, Scienza e Giorno per gioco falloso. Angoli: 6-2 per il Monopoli. Recupero: pt 2'; st 3'. Gara a porte chiuse.