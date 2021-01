Avellino, sfuma Micovschi. Con il 3-5-2 solo un altro rinforzo Braglia aveva dichiarato di voler ripartire dal 4-4-2, ma il mercato può far cambiare strategie

Dopo Giuseppe Carriero ecco Joel Baraye, che nel pomeriggio ha sostenuto il suo primo allenamento in biancoverde. L'Avellino giocherà la sua prima gara ufficiale del 2021, in programma sabato, alle 17,30, al “Bonolis”, contro il Teramo, potendo contare sui primi due rinforzi della finestra invernale di calciomercato. Il prossimo innesto in organico sarà un difensore. E non è da escludere che possa essere anche l'ultimo. Le caratteristiche di Baraye, più a suo agio come quinto di centrocampo a sinistra che nelle vesti di terzino, potrebbero, infatti, essere indicative in merito all'adozione del 3-5-2 come sistema di gioco principale, nonostante Piero Braglia intendesse puntare sul 4-4-2 già dalla scorsa estate e lo abbia ribadito pubblicamente prima della sosta natalizia, indicando, in tal senso, i ruoli su cui intervenire. In attesa di novità sul fronte Julián Illanes, per cui manca ancora il via libera da parte del ChievoVerona, c'è, intanto, da registrare la “fumata nera” per Claudiu Micovschi, che ha detto sì alla Reggina. A tal proposito non è scontato che si punti a un'alternativa al rumeno, proprio perché, senza dimenticare il recupero di Errico, il 3-5-2 renderebbe superfluo ingaggiare un cursore con caratteristiche votate all'attacco. A questo punto, all'Avellino non resterebbe che mantenere le antenne dritte per eventuali occasioni irrinunciabili di fine mercato, sia per il ruolo specifico, sia per rinforzi in altre zone del campo.