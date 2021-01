Turris - Avellino, la probabile formazione dei corallini Assenza pesante in attacco per mister Fabiano. Sono quattro gli indisponibili per il derby

Al termine della seduta di rifinitura, svoltasi questo pomeriggio allo stadio “Liguori”, il tecnico della Turris, Francesco Fabiano, ha diramato l’elenco dei convocati per Turris – Avellino, valida per la ventesima giornata del girone C di Serie C, in programma domani con calcio d'inizio alle 17,30. Assenza pesante per i corallini. Out Giannone, che non è riuscito, come nelle attese e negli auspici, a mettersi alle spalle la contrattura al bicipite femorale della coscia sinistra. L'attaccante non è stato convocato al pari di Brandi, Giordano e dell'ex biancoverde Sandomenico.

L'elenco dei 24 convocati.

Portieri: Abagnale, Lonoce, Barone.

Difensori: D’Alessandro, D’Ignazio, Di Nunzio, Esempio, Lame, Lorenzini, Loreto, Rainone.

Centrocampisti: Da Dalt, R. Fabiano, Franco, Esposito, Marchese, Romano, Signorelli, Tascone.

Attaccanti: Alma, Longo, Pandolfi, Persano, Salazaro.

La probabile formazione.

Turris (3-5-2): Abagnale; Rainone, Di Nunzio, Lorenzini; Da Dalt, Tascone, Signorelli, Franco, Esempio; Persano, Pandolfi. A disp.: Lonoce, Marchese, Barone, D'Ignazio, Lame, Loreto, Salazaro, Esposito, R. Fabiano, D'Alessandro, Romano, Longo, Alma. All.: F. Fabiano.