Turris - Avellino, la probabile formazione dei biancoverdi Fuori solo Laezza. Si va verso l'esclusione di capitan Miceli. Due possibili sorprese dall'inizio

Sono ventuno i calciatori convocati dal tecnico dell'Avellino, Piero Braglia, per Turris – Avellino, in programma domani, con calcio d'inizio alle 17,30, allo stadio “Liguori", valida per la ventesima giornata del girone C di Serie C. Il tecnico grossetano ha la rosa al gran completo, fatta eccezione per il lungodegente Laezza, che si avvia, comunque, verso il definitivo recupero, dato che ha ripreso a correre al “Partenio-Lombardi” dopo l'intervento chirurgico al ginocchio destro che lo teneva lontano dal campo dallo scorso mese di settembre. Capitolo modulo e formazione. Avanti, salvo colpi di scena, con il 3-5-2. In difesa si va verso l'esclusione di capitan Miceli per permettergli di rifiatare, ma, soprattutto, l'adozione di una linea difensiva più dinamica, in virtù della rapidità degli esterni d'attacco dei finalizzatori dei dirimpettai. Davanti a Forte, spazio all'inedito terzetto composto da Ciancio, Illanes e Luigi Silvestri. A centrocampo, da destra verso sinistra, Adamo, Carriero, pronto, stavolta sì, al debutto dal primo minuto in biancoverde, Aloi, D'Angelo e Tito. In attacco Fella e Maniero sono in vantaggio su Bernardotto e Santaniello. Errico la possibile sorpresa dal primo minuto. Qualora giocasse, fuori uno tra Aloi e D'Angelo e 3-4-1-2. Occhio, però, anche a De Francesco, pienamente ristabilito, che potrebbe far rifiatare proprio uno tra Aloi e D'Angelo. Fuori Bruzzo, Marco Silvestri e Leoni, sul mercato.

L'elenco dei 21 convocati.

Portieri: Pane, Forte.

Difensori: Ciancio, Dossena, Illanes, Miceli, Rizzo, Rocchi, L. Silvestri, Tito.

Centrocampisti: Adamo, Aloi, Baraye, Carriero, D'Angelo, De Francesco, Errico.

Attaccanti: Bernardotto, Fella, Maniero, Santaniello.

La probabile formazione.

Avellino (3-5-2): Forte; Ciancio, Illanes, L. Silvestri; Adamo, Carriero, Aloi, D'Angelo, Tito; Maniero, Fella. A disp.: Pane, Rizzo, Miceli, Bernardotto, Santaniello, Dossena, De Francesco, Errico, Rocchi, Baraye. All.: Braglia.