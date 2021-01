Maniero: "Grande prestazione, le parole di Braglia..." Turris - Avellino 0-2, quarto gol in campionato per l'attaccante: "Ora dobbiamo volare basso"

Turris - Avellino 0-2, il commento di Riccardo Maniero: “Era importante vincere su un campo difficile dove tutte le big hanno sofferto. Siamo stati bravi a fare una grande prestazione e a portare a casa i 3 punti. Sono davvero contento. Sto bene. Le parole di Braglia lo scorso venerdì? Fa bene, lo conosco bene il mister. Lo fa per spronarti quando, magari, vieni da un momento non buono. Lo ringrazio perché così facendo mi spinge a dare il massimo. Ci tenevo a partire bene nel girone di ritorno. Sono molto contento per questo gol (quarto stagionale, ndr) e per i 3 punti. Fella? Mi trovo molto bene con lui così come con gli altri compagni di reparto perché abbiamo tutti caratteristiche diverse. Dobbiamo volare basso, il campionato è lungo.”