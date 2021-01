Taurino: "Secondo posto? L'Avellino se la gioca con altre tre" L'amarezza del tecnico della Viterbese, battuta 3-0 al "Partenio-Lombardi" dai biancoverdi

Avellino - Viterbese 3-0, il commento di Taurino: “Il rammarico di oggi è evidente. Dopo il gol ci siamo sciolti. Il primo tempo è stato ottimo, ci siamo messi in campo bene, ribattevamo colpo su colpo a un ottimo Avellino. Purtroppo, dopo il gol a inizio ripresa abbiamo perso quanto di buono avevamo fatto. Abbiamo preso il secondo gol su una ripartenza, su un nostro errore. Se sbagli, contro grandi squadre rischi l'imbarcata. E l'Avellino è una signora squadra, con un signor allenatore, venivano da una vittoria a Torre del Greco, ma in generale da un ottimo momento. Peccato perché avevamo iniziato davvero bene e, purtroppo, dopo il gol è andata come è andata. La volevamo riprendere subito e una volta preso il 2-0 è finita. Dobbiamo ripartire dai primi 45 minuti, dove siamo stati all'altezza di un grandissimo avversario. Questo è un campionato importante, con tante piazze importanti. La Ternana sta facendo qualcosa di strepitoso e vincerà, credo, meritatamente il campionato. Poi c'è il Bari, l'Avellino, lo stesso Catania e il Catanzaro, che lotteranno per il secondo posto.”