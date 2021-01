Miceli, lacrime di gioia e dolore. Una doppia dedica speciale Il capitano dei biancoverdi: "Primo tempo difficile, finalmente siamo al completo e si vede"

Avellino - Viterbese 3-0, il commento di Miceli: “Sono ore speciali, per me e per mia moglie, per la nascita di mio figlio (Tommaso, ndr). La dedica finale è, invece, per un nostro ex compagno, Emiliano Tortolano, la cui figlia è venuta a mancare a soli due anni. La vittoria è per lui. Sta venendo fuori l'Avellino che si era intravisto all'inizio del campionato, quando eravamo al completo. Siamo contenti, ora che abbiamo recuperato tutti. Poi, è arrivata gente che ha alzato il tasso tecnico della squadra e, quindi, stiamo facendo bene. Siamo in un buon momento e bisogna continuare così. Un solo gol subito nelle ultime cinque partite? Ovviamente è un bel dato, fa piacere. Tornando alla partita siamo partiti un po' contratti. Abbiamo beccato un avversario duro, compatto. Il primo tempo è stato difficile. Per fortuna l'abbiamo sbloccata a inizio ripresa e c'è venuto tutto più facile. Il Bisceglie? Arriviamo bene, siamo consapevoli di essere in un buon momento, ma non dobbiamo mollare. Sappiamo che è dura. Ogni partita può nascondere qualche trappola.”