Braglia: "Non abbiamo fatto nulla" Avellino - Viterbese 3-0, il tecnico: "Eravamo in difficoltà, ma interessano solo i risultati"

Avellino - Viterbese 3-0, il commento di Braglia: “Abbiamo fatto uno step importante, anche se abbiamo fatto molta fatica nel primo tempo. La Viterbese ci ha chiuso tutto gli spazi. Ci hanno studiato bene. Siamo stati nervosi e partiti troppo impacciati. Dopo il gol dell'1-0 è cambiato tutto, loro si sono aperti, abbiamo trovato maggiori spazi, giro palla più veloce, e, una volta passati in vantaggio, c'è venuto tutto bene. Ieri ai ragazzi ho detto che non doveva interessarci la sconfitta del Bari. Dovevamo vincere e basta. A cinque giornate dalla fine vedremo cosa farà il Bari e dove siamo noi. Oggi doveva interessarci solo il nostro successo, lo abbiamo conquistato bene, con bei gol. Il gol di D'Angelo è tanta roba, quello di Santaniello anche, un'azione molto bella. Io l'ho sempre vista la mia squadra, ho sempre lavorato bene, anche quando ci mancavano 12 giocatori. A tutti interessano solo i risultati, ma non è proprio così perché se ti mancano 12 giocatori cambia la squadra. La squadra c'è sempre stata, poi se ci aggiungi un Carriero che non sarà bello a vedere ma è una ruspa e Illanes, che ci da una bella mano e quando deve picchiare non si tira indietro, allora la squadra è viva. Detto ciò, non abbiamo fatto nulla. Bisogna lavorare, pedalare e stare zitti. C'è tanto da migliorare e questa squadra può farlo ancora. Adamo? Non potevo non inserirlo, merita di giocare. Ha cuore, ha dato tutto in queste settimane, da un sostegno sempre, quando resta fuori mi risponde che basta che la squadra vinca. Poi, è chiaro che vorrebbe scendere in campo, ma lo vedo sempre sorridente.”