Papagni: "Tifosi dell'Avellino delusi? È il girone di ritorno" Il tecnico del Bisceglie: "Il pareggio è il risultato giusto, ora ogni partita è una battaglia"

Bisceglie - Avellino 1-1, il commento di Papagni: “Sono felice e soddisfatto per la prestazione dei ragazzi. Ci hanno messo cuore, impegno, determinazione. Gli faccio i complimenti. Li ho visti partecipi e sono stati davvero bravi a essere compatti. Abbiamo giocato contro l'Avellino che ci aspettavamo, una delle squadre più in forma degli ultimi mesi. Siamo stati bravi a non concedere molto. Abbiamo segnato su calcio d'angolo, poi siamo stati bravi a tenere duro dopo l'1-1 e potevamo anche trovare il 2-1, con quella punizione di Cittadino. I tifosi dell'Avellino sono amareggiato? Li capisco, ma il girone di ritorno su ogni campo è difficilissimo, la differenza tra le squadre forti e quelle meno si assottiglia. I punti pesano e nessuna squadra regala nulla, su ogni campo c'è una battaglia. Oggi si è visto, nessuna delle prime ha vinto. Molte big hanno rischiato di perdere o hanno perso su campi di squadre che devono salvarsi. Noi siamo stati bravi, siamo stati poco attenti nell'occasione del gol di Bernardotto, ma devo dire che ci sta il pareggio, è un risultato giusto.”